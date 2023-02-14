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Aktüel Gündemi sarsan iddia! Şile’de mayın patladı
Aktüel

Gündemi sarsan iddia! Şile’de mayın patladı

Karadeniz'de serbest kalan mayınlardan birinin Şile Ağva'da kayalıklara çarparak infilak ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 16:35:00 -
Gündemi sarsan iddia! Şile’de mayın patladı

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmının serbest kaldığı ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaştığı öne sürülmüştü. İddiaya göre, Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri, Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti.

Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama nedeniyle bir restoranda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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