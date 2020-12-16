GÜNDEM ÖZETİ / 16 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çevrim içi düzenlenecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(14.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/11.00)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık'ta "BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, Belediye Başkanlığı ziyaret edecek ve Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Aksaray/10.00/11.00/13.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında sunum yapacak.

(İstanbul/10.30 )

4- TCMB, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TCMB, ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK), OSTİM ve TÜBİTAK desteği ile başlatılan Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi 6. Çalıştay ve Yürütme Kurulu Toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.





SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. eleme turuna Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor, Gaziantep FK-Kocaelispor, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor, Trabzonspor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.00/Gaziantep/14.00/Antalya/16.00/Trabzon/18.15/İstanbul/21.00)

2- Güreşte milli sporcuların da yer aldığı Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda kadınlarda müsabakalar tamamlanacak, serbest stil mücadelesi başlayacak.

(Belgrad/13.00-23.00)

3- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Halkbank, Fransa ekibi AS Cannes VB ile TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/17.30)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçları yapılacak.

(Gaziantep/17.30/İstanbul/19.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftadan ertelenen Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor, 9. haftadan ertelenen Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/Elazığ/16.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu'nun tek maç üzerinden düzenlenen organizasyonunda Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Sistem9 Yeşilyurt, Litvanya'nın TK Kaunas takımıyla, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımı da Avusturya'nın UVC Holding takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00/19.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu'nun İspanya'da tek maç üzerinden düzenlenen organizasyonunda Türk Hava Yolları, Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Las Palmas/20.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası İlbank-Kuzeyboru, Çan Gençlik Kalespor-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet, VakıfBank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/Çanakkale/14.00/Aydın/16.00/İstanbul/17.30)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen İnegöl Belediyespor-Solhanspor, 8. haftasından ertelenen Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/14.00/Yozgat/16.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından ertelenen 1 maç yapılacak.





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