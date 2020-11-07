GÜNDEM / 7 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerindeki tünellerin açılışını yapacak.

(Kahramanmaraş/13.30/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(İzmir) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemede bulunacak, E-scooter yarışının startını verecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00-09.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD başkanlık seçimleri ve dünyadaki yansımaları izleniyor.

(Washington/New York) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.



(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)







GÜNCEL



1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'in 8. haftasında, Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçları yapılacak.



(İstanbul/13.30/19.00/Erzurum/Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in 9. haftasına, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor, Ümraniyespor-Tuzlaspor ve Ankaraspor-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.



(Balıkesir/İstanbul/13.30/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)



3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Efes, OGM Ormanspor-Aliağa Petkimspor ve Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Muğla/15.15/Ankara/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında, İlbank-PTT, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA ve Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları maçları yapılacak.



(Ankara/13.00/İstanbul/13.00/14.00/15.30/19.30) (Fotoğraflı)



5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.



(Antalya/13.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Depremzede çocuklar yaşadıklarını spor ve sanatla unutuyor

- İzmir'de bir hafta önce yaşanan ve tüm ülkeyi yasa boğan depremin ardından evlerine giremeyen ailelerin yerleştirildiği çadır kentlerde kalan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü kültür, sanat ve sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

- "Bakanlık olarak gençlerimizle çadır kentlerde oluşturulan 6 noktada kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunarak halkımızın, çocuklarımızın acılarını unutturmaya gayret ediyoruz. Ayrıca uzman psikologlar tarafından depremzedelerimize psikososyal destek sağlıyoruz. Amacımız, halkımızın yaralarının sarılmasına bir nebze vesile olmak"

(Halil Fidan/İzmir)

2- Emniyet teşkilatının fünyenin ucundaki kahramanları: Bomba imha ekipleri

- Başta terörle mücadele olmak üzere, bombalı saldırı ve saldırı girişimlerinde riski en aza indirmeye çalışan bomba inceleme ve imha ekipleri, canlarını hiçe sayarak görev yapıyor

- Polis memuru Ahmet Safa Adanalı:

- "Ülkemizde Hendek, Zeytin Dalı, Azez ve Afrin operasyonlarında görev aldık. Şu anda Tel Abyad'da aktif olarak görev yapmaktayız. Bizim için her şüpheli paket bombadır. Hepsine aynı titizlik ve emniyetle yaklaşıyoruz. Vatandaşımızın tırnağına dahi zarar gelmeden bu görevleri tamamlamaya çalışıyoruz"

(Savaş Güler/Konya)

3- Otomatik vites otomobil satışları yüzde 76,3 arttı

- Otomatik şanzımanlı otomobil satışları geçen yılın aynı dönemindeki 184 bin 218 adetten ekim sonunda 324 bin 825'e, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 68,6'den yüzde 69,9'a yükseldi

- Ekim sonunda manuel şanzımanlı otomobillerin payı 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)





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