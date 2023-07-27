Günde bir defa yedi 30 yıldır grip olmadı! Tarihin sayfalarına geçen, damga vuran o bilgiyi paylaşıyoruz

Mesir macununun yaklaşık 5 asır önce Merkez Efendi adlı hekim sayesinde üretildiği ve dönemin padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Sultan’a derman olduğu tarihin sayfalarına geçmiştir. İnsan vücudu için her yönden fayda sağlayan mesir macunu, oldukça şifalı bir tatlıdır. Mesir macunu yararları için özellikle kış aylarında yaşanan soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığı söyleniyor

Mesir macunu ülkemizde Manisa şehri ile anlam kazanmıştır. Tarihi yaklaşık olarak 500 yıl öncesine kadar gider. Türk mutfağında da karşımıza çıkan mesir macunu insan sağlığı açısından oldukça yararlı bir besindir

MESİR MACUNU NEYE İYİ GELİR?

Kış aylarında düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekler; soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde etkili iyileşme sağlar.

İdrar yollarında oluşan problemleri kısa süre içerisinde giderir.

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İçeriğinde bulunan baharatlar sayesinde öksürüğü kısa sürede keser, aynı zamanda balgam söktürücü etki de gösterir.

Tok tutma özelliği vardır, kilo vermek isteyenler diyetlerinde ölçüyü kaçırmamak şartıyla tüketebilir.

Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir. Ağrı kesici özelliği sayesinde günlük yaşam konforunu arttırır.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur. İçerisinde bulunan baharatlar bağırsakların iyi çalışmasında etkilidir.