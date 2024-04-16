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Kadın - Aile Günde bir avuç kayısı çekirdeği yiyin! İşte bu 8 faydası hiç beklenmiyordu... Bakın neler oluyor! Bunu yapın
Kadın - Aile

Günde bir avuç kayısı çekirdeği yiyin! İşte bu 8 faydası hiç beklenmiyordu... Bakın neler oluyor! Bunu yapın

Yeniakit Publisher
2024-04-16 21:07:00 -
Günde bir avuç kayısı çekirdeği yiyin! İşte bu 8 faydası hiç beklenmiyordu... Bakın neler oluyor! Bunu yapın

Kayısı mevsimi kapıya dayandı! Eğer kayısı yedikten sonra çekirdeklerini çöpe atıyorsanız, büyük hata yapıyorsunuz. Günde bir avuç kayısı çekirdeği tüketmek, bakın ne faydalar sağlıyor.

Kayısı mevsimi kapıya dayandı! Eğer kayısı yedikten sonra çekirdeklerini çöpe atıyorsanız, büyük hata yapıyorsunuz. Günde bir avuç kayısı çekirdeği tüketmek, bakın ne faydalar sağlıyor.
Yaklaşan kayısı mevsimiyle birlikte, kayısı yemenin faydaları tekrar gündeme geldi.

Ancak bu sefer sadece meyvenin kendisi değil, çekirdeklerinin de önemli faydaları olduğu ortaya çıktı.

Eğer kayısı yedikten sonra çekirdeklerini çöpe atıyorsanız, büyük bir faydayı kaçırıyor olabilirsiniz.


Uzmanlara göre, kayısı çekirdekleri de oldukça değerli besin maddeleri içeriyor.

Günde bir avuç kayısı çekirdeği yemek, vücuda birçok fayda sağlıyor.
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İşte kayısı çekirdeklerinin sağlığa faydaları…

Günde 1 avuç kayısı çekirdeği tüketirseniz...

Bir avuç kayısı çekirdeği yemek, vücudunuz için inanılmaz faydalar sağlar. Kayısı çekirdeğinin içerisinde bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde birçok sağlık problemine karşı koruma sağlar.

İşte kayısı çekirdeğinin başlıca faydaları:

1-Kayısı çekirdeğinde bulunan oleik asit ve omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler

2- Kolesterol seviyelerini düzenler.

3- Kayısı çekirdeğinin antioksidan özellikleri sayesinde cildinizi serbest radikallere karşı korur

4- Cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

5- Kayısı çekirdeğinde bulunan kalsiyum ve fosfor, kemiklerin güçlenmesine ve sağlıklı kalmasına katkı sağlar.

6- İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir,

7- Vücudu hastalıklara karşı korur.

8- Kayısı çekirdeğinde bulunan antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri nötralize eder ve hücrelerin zarar görmesini önler.

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