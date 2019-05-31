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Günde 800 adet yapıp ihraç ediyor

İzmirli çömlek ustası Bilal Deniz, Menemen çömleği ihracatında düşüş olunca nargile lülesi yapımına yoğunlaştı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:42
Günde 800 adet yapıp ihraç ediyor

İzmirli çömlek ustası Bilal Deniz, Menemen çömleği ihracatında düşüş olunca nargile lülesi yapımına yoğunlaştı. Almanya’da açılan nargile kafelerdeki artış, ilk ihracatın bu ülkeye olmasını sağladı. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya da ihracat yapmaya hazırlandıklarını söyledi.


İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Bilal Deniz, 90’lı yıllardan bu yana meşhur Menemen toprağını marifetli elleriyle çömleğe dönüştürüyor. Bu alanda hem iç hem de dış piyasaya ürün satan Deniz, çömlek ihracatında düşüş yaşanınca rotasını nargile lülesi yapımına çevirdi. Almanya’da çok sayıda Türk yaşadığını, son zamanlarda Almanya’da nargile kafelerin açılmaya başladığını belirten Deniz, bir ay içerisinde ülkeye 20 bin euroluk ihracat yaptığını söyledi. Deniz, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Rusya’ya da ihracat yapmaya hazırlandıklarını kaydetti.



Talepler gelmeye başladı


Deniz, "Uzun yıllardır meşhur Menemen testi ve çömleklerinin imalatını yapıyoruz ancak son zamanlarda talep azalınca nargile lülesi yapımına yoğunlaştık. Yurt dışından talepler gelmeye başladı. İlk ihracatımızı Almanya’ya yaptık. Kendi tasarımımız olan üç renkli lüle rağbet görüyor. 1995-2000 yılları arasında yurt dışına her ay bir konteyner Menemen çömleği gönderirdik. Zamanla yabancı müşterilerimiz Vietnam, Çin gibi ülkelere yöneldi. Biz de nargile lülesine ağırlık verdik. Nargile lülesi iç piyasada da var ama iç piyasadaki değeri düşük. Yurt dışına satıldığında daha karlı oluyor. İlk ay Almanya’ya 20 bin euroluk bir ihracatımız oldu” dedi.


Günde 800 adet nargile lülesi yapılırken, lüleler bir gün sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek hazır hale getiriliyor. Deniz, Bulgaristan, Belçika, Rusya gibi ülkelerden şimdiden talep gelmeye başladığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:42
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