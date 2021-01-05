GÜNCELLEME 2- Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 17 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada yakalanan şüphelilerin, Vatan Caddesindeki emniyet yerleşkesinde işlemlerinin sürdüğü, firari 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

- Gözaltına alınan şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldıkları belirlendi.

Ayrıca zanlılardan bazılarının, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamalarının devam ettiği tespit edildi.

- Öğrenci Temsilciliği Kurulu'nun açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu'nca yapılan açıklamada, üniversitenin akademik özgürlüğünü ve özerkliğini korumak için gerçekleştirilen protestoda kalabalık bir grubun bir arada olduğu belirtilerek, protestoya hocalar, mezunlar, hatta başka okullardan öğrencilerin de destek verdiği kaydedildi.

Okunan bildiride belirtildiği gibi ana odağın, üniversiteye seçim yapılmadan dışarıdan atanan rektörün kabul edilmeyeceği olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu noktada sesimizi duyurmak, tepkimizi ortaya koymak ve taleplerimizi belirtmek amacıyla bir araya geldik. Akademide antidemokratik uygulamaların arttığı son yıllarda en fazla ses getiren protestolardan birine imza attık. Protestonun ilerleyen safhalarında eylemin kapsamının genişletildiğini ve basın açıklamamızda net bir şekilde belirttiğimiz odaklarımızdan saptığını gördük. Samimi bir şekilde yapılan açıklamalar olsa da eylemimize zarar verecek davranışlara da tanık olduk. Bu odaktan sapma girişimlerinin protestomuza ve sürecin sürdürebilirliğine zarar verdiğini düşünüyoruz. Duruşumuz partiler ve ideolojiler üstüdür ve bunun medya organları tarafından manipüle edilmesini de doğru bulmuyoruz. Kayyum rektör atamalarının, protestomuzun ana odağı olduğunu tekrar hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. Protestolar sırasında herhangi bir şekilde şiddete maruz bırakılan tüm arkadaşlarımızın yanındayız."



