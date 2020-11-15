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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Üsküdar'da tarihi camide yangın
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Üsküdar'da tarihi camide yangın

Söndürme çalışmalarının ardından ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamladığı cami, kullanılamaz hale geldi SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:14:38 -
GÜNCELLEME 2 - Üsküdar'da tarihi camide yangın

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlanan tarihi Vaniköy Camisi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcayan ekipler soğutma çalışmalarını da tamamladı.

Soğutma çalışmalarının ardından büyük oranda yanan caminin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Yangın alanına gelen olay yeri inceleme ekipleri de incelemesini sürdürüyor.

- Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı anlatıldı.

Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

- Tarihi Vaniköy Camisi

Üsküdar Kandilli'de Vaniköy Caddesi'ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665'te yapıldı.

Sultan I. Mahmut zamanında da hünkar mahfili ilave edilen caminin tek minaresi ve şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kagir ve kırma yapılı bir özelliğe sahip.

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