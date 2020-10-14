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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de kaybolan çoban ölü bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de kaybolan çoban ölü bulundu

DETAYLAR VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:51:10 -
GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de kaybolan çoban ölü bulundu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaybolan Afganistan uyruklu çobanın cesedi, Keban Baraj Gölü'nde bulundu.

Yenimahalle köyünün Harmanlar mezrasında yaşayan Afganistan uyruklu Kerim Şerbed'in (30) dün küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmemesi üzerine köylüler, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bölgede arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Keban Baraj Gölü kıyısında kayıp çobana ait kıyafetler buldu.

Ekipler, baraj gölünde yaptığı çalışmada Şerbed'in cesedine ulaştı.

- "Boğularak ölmüş"

Kıyıya yaklaşık 8 metre uzaklıkta su altında dalgıçlar tarafından cesedi bulunan çoban, AFAD ekiplerince sudan çıkartılarak botla kıyıya taşındı.

Ekiplerce yapılan ilk kontrolde boğularak hayatını kaybettiği anlaşılan çobanın cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Çemişgezek İlçe Entegre Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Afganistan uyruklu çobanın kaybolması üzerine ekiplerce Çemişgezek-Uzungöl mevkisinde arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Çemişgezek Kaymakamlığı koordinesinde aramaların yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma, AFAD ve emniyet ekiplerimizden oluşan arama birliklerimizce arama-kurtarma çalışmaları başlatılmış, aramalar sonucunda Afganistan uyruklu kişinin cansız bedenine Keban Baraj Gölü'nde ulaşılmıştır. Çalışmalara katılan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

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