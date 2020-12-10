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Aktüel GÜNCELLEME - Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:57:13 -
GÜNCELLEME - Yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Ünsal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlatılmıştı. Ünsal, Edirne den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında biri terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla dün yakalanmıştı.

Zanlının yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirilmişti.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu nedeniyle baş gösteren sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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