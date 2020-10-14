GÜNCELLEME - Tunceli'de kaybolan çoban ölü bulundu
ÇOBANIN ÖLÜ BULUNMASI EKLENDİ
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaybolan Afganistan uyruklu çobanın Keban Baraj Gölü'nde cesedi bulundu.
Yenimahalle köyünün Harmanlar mezrasında yaşayan Afganistan uyruklu Kerim Şerbed'in (30) dün küçükbaş hayvanlarını otlatmak için çıktığı meradan dönmemesi üzerine köylüler durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Bölgede arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Keban Baraj Gölü kıyısında kayıp çobana ait kıyafetler buldu.
Ekipler, baraj gölünde yaptığı çalışmada Şerbed'in cesedine ulaştı.