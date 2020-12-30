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Aktüel GÜNCELLEME - Şili'de mahsur kalan madenciler kurtarıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şili'de mahsur kalan madenciler kurtarıldı

MADENCİLERİN KURTARILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-30 23:54:22 -
GÜNCELLEME - Şili'de mahsur kalan madenciler kurtarıldı

BUENOS AİRES (AA) - Şili'de bir madende meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 2 madenci kurtarıldı.

Şili Ulusal Jeoloji ve Maden Servisinin (Sernageomin) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Atacama bölgesine bağlı Tierra Amarilla maden bölgesindeki bir madende yaşanan çökme nedeniyle mahsur kalan 2 madencinin bulundukları yerden başarıyla çıkarıldığı belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan madencilerin bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Öte yandan Atacama Savcılığı, kazayı araştırmak için soruşturma başlattı.

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