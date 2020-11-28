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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-28 20:19:24 -
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takibe alınan M.Ö. ve C.E'nin bulunduğu araç, Samsun-Ankara kara yolu Derecik Mahallesi mevkisinde durduruldu.

Araçta arama yapan ekipler, 73,47 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi, zanlılar gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde de irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen ve evinde 103,67 gram sentetik kannabinoid bulunan U.A, gözaltına alındı.

Zanlılardan C.E, hakkında işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve U.A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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