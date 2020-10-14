  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheliye tutuklama talebi
Aktüel

GÜNCELLEME - Sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheliye tutuklama talebi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:32:24 -
GÜNCELLEME - Sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da sahte içkiden 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bir iş yerinden satın aldığı metil alkolle sahte içki yapıp içtikten sonra 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Anıl Orkun İ. Güngör G. ve Yavuz Ö'nün, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

3 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

- Olay

10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36), Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti
Gündem

Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Daha önce birçok skandal çıkışıyla gündeme gelen "FETÖ gelini" yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay