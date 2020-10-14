GÜNCELLEME - Sahte içkiden gözaltına alınan 3 şüpheliye tutuklama talebi
İSTANBUL (AA) - Kartal'da sahte içkiden 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Bir iş yerinden satın aldığı metil alkolle sahte içki yapıp içtikten sonra 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de zehirlenmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Anıl Orkun İ. Güngör G. ve Yavuz Ö'nün, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
3 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
- Olay
10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36), Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Olayın ardından 3 zanlı gözaltına alınmıştı.