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Aktüel GÜNCELLEME - Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ÖLÜ VE YARALI BİLGİLERİ GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-14 23:25:58 -
GÜNCELLEME - Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seydi Yıkmış idaresindeki 06 DJ 3247 plakalı otomobil ile Heysem Abdo yönetimindeki 20 MA 1149 plakalı otomobil, Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi yakınlarında çarpıştı.

Sürücüler ile araçlardaki Tacisel Yıkmış, Çağla Yıkmış, Cuma Efe Yıkmış ve Alaha Shakhsharlı yaralandı.

Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Heysem Abdo müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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