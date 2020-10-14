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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği "Börü" engelledi
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği "Börü" engelledi

Hafif ticari araçta 28 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:04:54 -
GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu sevkiyatını narkotik köpeği "Börü" engelledi

MERSİN (AA) - Mersin'de, narkotik köpeği "Börü" ile aranan hafif ticari araçta 28 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin çalışmasında, Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen zanlının kullandığı hafif ticari araç takibe alındı.

Ekipler, yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli T.Ö'nün konaklamak için kente girdiğini belirledi.

Akdeniz ilçesinde bir otele geldiği tespit edilen şüphelinin kullandığı hafif ticari araç narkotik köpeği "Börü" ile arandı.

Aracın motor kısmındaki gizli bölmede, 28 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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