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Aktüel

GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

Hayvan otlatılan meranın kullanımıyla ilgili çıkan silahlı kavgada zanlının, baba ile oğullarını vurduktan sonra olay yerinden koşarak kaçan kadını da yaklaşık 100 metre ötede öldürdüğü öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

2020-04-24 17:28:16 -
GÜNCELLEME - Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde, iki aile arasında mera anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Eldelek Mahallesi'nde hayvan otlatılan meranın kullanımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Bekir K. (57) ve Galip K. (57) kardeşlerle Halil (63), Halime (64), Halil İbrahim (40) ve Hasan Mısırlı (41) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Bekir K'nin bıçakla yaralanması üzerine Galip K. yanındaki av tüfeğiyle baba Halil Mısırlı ile oğulları Halil İbrahim ve Hasan Mısırlı'ya ateş açtı.

Ateş açılması üzerine olay yerinden kaçan anne Halime Mısırlı'yı kovalayan zanlı Galip K, kadını da eşini ve çocuklarını vurduğu yerden yaklaşık 100 metre ötede av tüfeğiyle öldürdü.

Olayda baba Halil, anne Halime ile oğulları Halil İbrahim ve Hasan Mısırlı hayatını kaybetti.

Baba, anne ve oğulların cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayın ardından silahlı kavganın olduğu bölgeye gelen Eldelek Mahallesi sakinleri, iki aile arasında daha önce de benzer kavgaların yaşandığını iddia etti.

Jandarma ekipleri, Galip K. ile hafif yaralı Bekir K'yi suç aleti av tüfeğiyle yakaladı.

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