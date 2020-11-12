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Aktüel GÜNCELLEME - Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Aktüel

GÜNCELLEME - Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi, zanlı adliyeye sevk edildi ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:28:25 -
GÜNCELLEME - Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Zaviye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Emine P. (73) ile hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan eşi emekli olan ve çiftçilikle ilgilenen M.P. (71) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.P, eşini tabancayla ateş ederek öldürdü.

Silah seslerini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüpheli koca ise olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Öldürülen kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Daha sonra yakınları tarafından alınan Emine P'nin cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Öyle icap etti" yanıtını verdi.

49 yıllık evli çiftin sık sık tartıştığı iddia edildi.

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