GÜNCELLEME - Libya Siyasi Diyalog Forumu, uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek haftaya ertelendi

TUNUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir haftadır Tunus’ta süren Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek hafta yeniden toplanmak üzere ertelendi.

Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, forumun yedinci ve kapanış gününde düzenlediği basın toplantısında, "10 yıllık çatışmanın bir haftada çözülemeyeceğini" kaydederek, katılımcıların bir hafta sonra video konferans yoluyla tekrar toplanacağını açıkladı.

Williams, gelecek toplantıda katılımcıların, "yürütme otoritesinin seçimi mekanizması üzerinde anlaşacaklarını" kaydetti.

UNSMIL Temsilcisi, katılımcılardan, seçimlerin anayasal temelini ele almak için bir komite oluşturmak üzere gönüllüleri belirlemelerini istedi.

Foruma katılan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2021 sonunda yapılacak seçimlere kadar geçiş sürecini yönetecek isimler ve yürütme mekanizması üzerinde bir uzlaşıya varılamadı.

Williams, cuma gecesi yaptığı açıklamada, forum katılımcılarının, "24 Aralık 2021'de ülkede genel seçimlerin düzenlenmesi konusunda anlaştığını ve seçimlerle birlikte geçiş döneminin son bulacağını" açıklamıştı.

Forumdaki görüşmelerde, Libya'nın üç bölgesini temsil edecek biri başkan toplam üç üyenin oluşturduğu ve oy birliğiyle karar alması gereken devlet başkanlığı rolündeki Başkanlık Konseyi’nin kapsamı, görevi ve yetkileri konusunda uzlaşıldığı belirtilmişti.

Aynı şekilde yürütmeyi üstlenecek hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda da anlaşmaya varıldığı aktarılmıştı.

İsminin gizli kalmasını isteyen Devlet Yüksek Konseyi'ne bağlı forum katılımcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun, bazı katılımcıların, gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in geçiş sürecinde Başkanlık Konseyi'ne başkanlık etmesinde ısrarcı olması gerekçesiyle tıkandığını söylemişti.

Tunus'un başkentinde 9 Kasım Pazartesi günü başlayan foruma, BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi katıldı.





