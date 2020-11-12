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Aktüel GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kaçak muayenehane işlettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adliyede
Aktüel

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kaçak muayenehane işlettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adliyede

Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:52:03 -
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kaçak muayenehane işlettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adliyede

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kaçak muayenehane işlettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kentte bazı dükkan ve daireleri kaçak muayenehane olarak kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.A, S.A, R.S, R.E, M.E, M.M. ve A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, R.S, R.E, M.E, M.M. ve A.D, tutuklanırken S.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün kentte kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen 6 adrese operasyon düzenlemiş, 6 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Şüphelilerin ifadeleri üzerine başka adreste de bir kişi yakalanmıştı.

Operasyonda, muayenehanelerin branşlarına göre poliklinik gibi hizmet verdiği ve eczane birimlerinin olduğu belirlenmiş, çok sayıda tıbbi malzeme ve cihaz ile kozmetik ürüne el konulmuştu.


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