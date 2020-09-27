  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan ve Balıkesir'e sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan ve Balıkesir'e sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINMA BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-27 02:46:02 -
GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan ve Balıkesir'e sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve Balıkesir'e sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!
Ekonomi

Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, yeni düzenlemesine göre bankada parası veya altın hesabı olanlar yüksek miktarda kredi kartı l..
Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz
Gündem

Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerini açıkladı.
Maduro'dan ABD'ye rest!
Dünya

Maduro'dan ABD'ye rest! "Rusya, Çin ve İran'la..."

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran'la yaptığı işbirliği nedeniyle ABD'nin yaptırım kararı sonrası, İran, Rusya ve Çin ile işbirli..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı