GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan ve Balıkesir'e sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı
KONTROL ALTINA ALINMA BİLGİSİ EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve Balıkesir'e sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı.