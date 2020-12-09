GÜNCELLEME - İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kente uyuşturucu getiren 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Operasyon düzenleyen ekipler, kent girişinde şüpheliler E.Ç, C.A. ve E.A'nın bulunduğu aracı durdurdu.
Arama yapan ekipler, 3 bin 526 uyuşturucu hap ele geçirdi, üç şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. ve E.A. ise tutuklandı.
Öte yandan, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen O.T'ye ait adreste yapılan aramada, 7 paket halinde 36,56 gram esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.