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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan yabancı uyruklu 35 şüpheliden 15'i yakalandı GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:30:52 -
GÜNCELLEME - İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 35 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Başakşehir, Sultangazi, Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih, Sultanbeyli, Esenler, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Bahçelievler ve Avcılar'da 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 15'ini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 20 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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