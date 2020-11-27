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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında 4 muvazzafın da bulunduğu 44 şüpheliden 33'ü yakalandı GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:58:45 -
GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen, 2 muzavvaf astsubay ile ihraç edilen 39 askeri okul öğrencisi olmak üzere 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 14 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 44 şüpheliden 33'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 4 muvazzaf askerin de bulunduğu öğrenildi.

1'i yurt dışında 2'si de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olduğu tespit edilen 3 şüpheliye, gerekli tebligatların yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin, diğer 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.


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