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Aktüel GÜNCELLEME - İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı
Aktüel

GÜNCELLEME - İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Toplantıda, temaslı takibi çalışmalarını ve artışla birlikte oluşan ihtiyaçları ele aldık" SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:19:49 -
GÜNCELLEME - İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesinde düzenlenen 11. İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'na Sağlık Bakanı Koca başkanlık yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, filyasyon ekiplerinin dünyaya örnek bir çalışma yaptığı belirterek, "Güç bizde; önlemlere uymak ve kendimizi korumak değişmez reçetemiz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıya ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu bugün toplandı. Valimiz, kaymakamlarımız, ilçe sağlık müdürlerimiz ve diğer yöneticilerimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda, temaslı takibi çalışmalarını ve artışla birlikte oluşan ihtiyaçları ele aldık."

Bakan Koca, paylaşımında vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu vurguladı.

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