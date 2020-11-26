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Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adli kontrolle serbest bırakıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adli kontrolle serbest bırakıldı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:46:49 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adli kontrolle serbest bırakıldı

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İslahiye-Hassa kara yolu Serinevler Mahallesi uygulaması noktasında 24 Kasım'da yakaladığı M.F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından İslahiye Adliyesi'ne sevk edildi.

M.F.C, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Valiliğinden 24 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, zanlının, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kırmızı bültenle arandığı belirtilerek, şüpheliyle yapılan mülakatta 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğunun öğrenildiği belirtilmişti.

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