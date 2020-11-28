GÜNCELLEME - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı. 2 zanlı ev hapsi tedbiri, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.