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Aktüel GÜNCELLEME - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:46:36 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı. 2 zanlı ev hapsi tedbiri, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te dün sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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