GÜNCELLEME - Denizli'de para toplama merkezini soymaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerden 3'ü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de özel bankalarca para toplama merkezi olarak kullanılan depoyu kar maskesi ve silahlarla soymaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki para toplama merkezini 28 Ağustos'ta soymaya çalışan şüphelileri yakalamak için 214 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi. Şüphelileri belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda soygun girişiminde bulunduğu belirlenen B.Y, M.A. ve K.S. ile bu kişilere yardım ettiği tespit edilen R.T, İ.Y. ile Ç.H. yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda iki pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca, 22 tabanca mermisi, 9 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Zanlılardan M.A'nın, para toplama merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve olay günü izin yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.Y, Ç.H. ile K.S, sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, güvenlik görevlisi M.A, İ.Y. ve R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de, 28 Ağustos'ta kar maskeli 3 kişi, Merkezefendi ilçesinde, bazı özel bankaların para toplama merkezi olarak kullandığı depoyu soymaya çalışmıştı. Soygunculara güvenlik görevlileri müdahale etmişti. Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından güvenlik görevlilerinin elinden kurtulan şüpheliler, depo önünde havaya ateş ettikten sonra otomobille kaçmıştı.



