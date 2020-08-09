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Aktüel

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Arkadaşını kurtarmak için suya atladıktan sonra kaybolan diğer genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-09 20:44:27 -
GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu, diğerini arama çalışmalarına sabah saatlerine kadar ara verildi.

Kumburun köyü sahilinde deniz kenarında bulunan küçük adacığa fotoğraf çekmek için geçmeye çalışan Aras Kadıoğlu (19) akıntıya kapıldı.

Arkadaşının akıntıya kapıldığını gören Kaan Kemal Kaya (20) da Kadıoğlu'nu kurtarmak için suya atladı. Bir süre sonra 2 kişinin suda kaybolduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda Aras Kadıoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Kadıoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaybolan Kaya'nın bulunması için suda başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Arama çalışmalarının sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı bildirildi.

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