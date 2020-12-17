  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 3 kişi daha yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 3 kişi daha yakalandı

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:06:52 -
GÜNCELLEME - Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 3 kişi daha yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili biri Tekirdağ'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçak içki satarak "taksirle öldürme" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve dün tutuklanan E.O. ve U.K'nin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.

U.K'ye Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden "sahte etil alkol" temin ettiği iddiasıyla çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.H. ve Bursa'da tekel bayisi işleten B.B'nin de sahte içkilerle alakalı olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Ayrıca, olaya ilişkin kargo firmasında yapılan görüntü izleme çalışmaları sırasında Tekirdağ'dan Bursa'ya gönderilen otuzar litrelik 17 bidondaki sahte alkolün, M.G. tarafından ambardan teslim alındığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.G'nin, sahte içkileri sakladığı Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında yapılan aramalarda yaklaşık 200 litre sahte alkol ile 150 boş şişe, etiket ve kapaklar ele geçirildi.

M.H, B.B. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 11 kişi de tedavi altına alınmıştı. Ölümlerin ardından gözaltına alınan E.O. ve U.K. tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü
Gündem

ABD'nin yaptırım uyguladığı İsmail Demir'in makam odasında dikkat çeken görüntü

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımının ardından Alman Büyükelçi ve beraberindeki heyet, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i ziyare..
21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler
Gündem

21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler

Yazar Mehmet Ali Bulut, 21 Aralık'ta dünya genelinde elektriklerin kesileceğine ilişkin çıkan iddiaları değerlendirdi.
Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi
Gündem

Tevfik Göksu'nun İBB'ye önerisi Ankara'da hayata geçirildi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu'na toplu ulaşımda 'toplu bulaşı' engelleyecek önerisi Ankara'da Mansur Yavaş ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay