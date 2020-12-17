GÜNCELLEME - Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 3 kişi daha yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili biri Tekirdağ'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçak içki satarak "taksirle öldürme" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve dün tutuklanan E.O. ve U.K'nin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirdi.

U.K'ye Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden "sahte etil alkol" temin ettiği iddiasıyla çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.H. ve Bursa'da tekel bayisi işleten B.B'nin de sahte içkilerle alakalı olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Ayrıca, olaya ilişkin kargo firmasında yapılan görüntü izleme çalışmaları sırasında Tekirdağ'dan Bursa'ya gönderilen otuzar litrelik 17 bidondaki sahte alkolün, M.G. tarafından ambardan teslim alındığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.G'nin, sahte içkileri sakladığı Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında yapılan aramalarda yaklaşık 200 litre sahte alkol ile 150 boş şişe, etiket ve kapaklar ele geçirildi.

M.H, B.B. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 11 kişi de tedavi altına alınmıştı. Ölümlerin ardından gözaltına alınan E.O. ve U.K. tutuklanmıştı.