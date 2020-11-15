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Aktüel GÜNCELLEME - Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SONUÇ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-15 23:16:34 -
GÜNCELLEME - Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük köyünde devriye sırasında Sabahat Dere mevkisindeki ormanlık alanda hareketlilik fark etti.

Bölgeyi çevreleyen ekipler, sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.T, V.S, M.A, M.Y. ve A.İ'yi harita, dedektör, jeneratör, 5 kilo amonyum nitrat ve 17 dinamit lokumuyla suçüstü yakaladı.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan ilçeye geldikleri belirlenen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu kişiler hakkında "izinsiz kazı yapmak" ve "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.​​​​​​​

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