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Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da kanalda kaybolan genci arama çalışmalarında gerginlik

Arama çalışmalarının ve ekip sayısının yetersiz olduğunu iddia eden gencin yakınlarının arama kurtarma botunu izinsiz alarak kanala açılması gerginliğe neden oldu - Çalışmalar sırasında yaralanan iki polis hastaneye kaldırıldı GENCİN YAKINLARININ ARAMA BOTUNU İZİNSİZ ALDIKLARI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-09 18:14:15 -
GÜNCELLEME - Antalya'da kanalda kaybolan genci arama çalışmalarında gerginlik

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği kanalda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

Akıntıya kapılarak kaybolan Sezgin Andariman'ı bulmak için sabahın erken saatlerinde çalışmalar yeniden başlatıldı.

Arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfından dalgıçların yanı sıra AKUT da destek verdi.

Çalışmalar sırasında dalış yapan iki deniz polisi, açık bırakılan baraj kapağı nedeniyle akıntıya kapıldı.

Sürüklenen polislerden biri yüzünden, diğeri de kaburgalarından yaralandı. Meslektaşlarınca kanaldan çıkarılan dalgıçlar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHH Arama Kurtarma Eğitim ve Saha Koordinatörü Erdal Altıntaş, AA muhabirine, çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Dalgıçların su altında, su üstü ekiplerinin de kano ve zodyak botla gözlem yaparak çalışmaları sürdürdüğünü belirten Altıntaş, "Suyun altı yosunlarla dolu. Birçok odacık var. Kanalın derinliği 5-6 metre civarında. Bitkilerin içinde arama yaparken dalgıçlarımız çok zorlanıyor. Kaybolan vatandaşımızın da bu bitkiler arasında kaldığını tahmin ediyoruz." dedi.

Barajın açılan kapakları sayesinde su seviyesinin azalmasıyla bölgede ekipler arama ve tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Arama çalışmalarının ve ekip sayısının yetersiz olduğunu iddia eden gencin yakınları gerginliğe neden oldu.

Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan gencin yakınlarından 7'si, kanaldaki İHH'nın arama kurtarma botunu izinsiz bir şekilde alarak suya açıldı.

Ekiplerin ikna ettiği gencin yakınları botu geri getirdi. Bota binen İHH'nın 5 dalgıcı yeniden kanalda arama çalışmalarına başladı.

Baraj Mahallesi'nde 6 Ağustos'ta girdiği kanalda akıntıya kapılan Sezgin Andariman kaybolmuştu.

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