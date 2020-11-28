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Aktüel GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı
Aktüel

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı

Otoyolun Dilovası kesiminde 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı ARAÇLARIN KALDIRILMASI VE YOLUN AÇILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:39:37 -
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde, 2 tırın karıştığı kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk A. idaresindeki 41 YE 027 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Özkan Ö'nün kullandığı 41 KG 426 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ufuk A, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamaması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.

Güzergahı kullanan araçlar, Dilovası turnikelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kaza yerine 30 metre uzaklıkta başka bir tırın da yoldan çıkarak kaza yaptığı görüldü.

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