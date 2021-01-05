  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından otoyolun Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı OTOYOLUN ULAŞIMA AÇILDIĞI BİLGİSİ İLE YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:55:56 -
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından kapanan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Rüzgarlı rampasında Alaattin K. idaresindeki 06 DP 0090 plakalı minibüs, yolda "makaslayan" Alaattin A. yönetimindeki 34 RZ 956 plakalı tıra arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında, minibüs ve tırın sürücüleri ile minibüste yolcu olarak bulunan Beytullah Y, Salih Ö. ve Halit T. ile tırda bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılardan minibüs içinde sıkışan 3 kişi olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırın dorsesindeki çelik malzemelerin yola dökülmesi nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikameti, kaza yapan araçlar ile yoldaki malzemelerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan gazetecilere: Hayırdır burada ne işiniz var?
Gündem

Erdoğan'dan gazetecilere: Hayırdır burada ne işiniz var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığına kadar yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüşünü bi..
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Gündem

Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Mersin'de 25 yıldır gassal olarak görev yapan Emine Bozkurt'un yaptığı işi duyanlar şaşkına dönüyor.
Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler
Gündem

Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler

Kendilerini “Antikapitalist Müslümanlar” olarak adlandıran İhsan Eliaçık grubu, Boğaziçi Üniversitesi’nde DHKP-C’lilerin başlattığı provokas..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay