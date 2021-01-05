GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı
Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından otoyolun Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı OTOYOLUN ULAŞIMA AÇILDIĞI BİLGİSİ İLE YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ
BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından kapanan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Rüzgarlı rampasında Alaattin K. idaresindeki 06 DP 0090 plakalı minibüs, yolda "makaslayan" Alaattin A. yönetimindeki 34 RZ 956 plakalı tıra arkadan çarptı.
Meydana gelen trafik kazasında, minibüs ve tırın sürücüleri ile minibüste yolcu olarak bulunan Beytullah Y, Salih Ö. ve Halit T. ile tırda bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılardan minibüs içinde sıkışan 3 kişi olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tırın dorsesindeki çelik malzemelerin yola dökülmesi nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikameti, kaza yapan araçlar ile yoldaki malzemelerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.