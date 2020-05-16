  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?
için kalan
Aktüel

GÜNCELLEME - Aksaray'da eşini öldüren zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:55:40 -
GÜNCELLEME - Aksaray'da eşini öldüren zanlı tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Selda Başaran'ı (23) dün bıçakla öldüren Harun Başaran, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki evlerinde Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, eşini boğazından bıçaklayarak kaçmıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Selda Başaran'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı