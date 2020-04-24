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Aktüel

GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Marmaris Kaymakamı Aksoy: - "Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yoktur" AKSOY'UN AÇIKLAMASI EKLENDİ

2020-04-24 17:38:56 -
GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 16.16'da Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilçeden uzakta ve derinde meydana geldiğini belirterek, "Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.

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