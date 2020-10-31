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Aktüel GÜNCELLEME - AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyi, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyi, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

FAİLİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-31 23:33:04 -
GÜNCELLEME - AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyi, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti

BATMAN (AA) - AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç, bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.

Turgut Özal Bulvarı'nda AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyi Erkan Genç (35) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan Genç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Failin E.E. (33) olduğunu belirleyen ekipler, zanlının Diyarbakır'a kaçtığını tespit etti.

Zanlı, Batman ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu suç aletiyle yakalandı.

Batman'a getirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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