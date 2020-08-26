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Aktüel GÜNCELLEME - Afganistan'da sel felaketi
Aktüel

GÜNCELLEME - Afganistan'da sel felaketi

Pervan vilayetinde meydana gelen sel nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:47:59 -
GÜNCELLEME - Afganistan'da sel felaketi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 70 kişi öldü.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.

Seller nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 100 kişinin de yaralandığını belirtti.

Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.


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