GÜNCELLEME - Evine gönderdiği baklavayla kayınpederini zehirlettiği öne sürülen damatla ve bir arkadaşı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da boşanmak isteyerek evden ayrılan eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederinin zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan damat ve arkadaşı tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesinde kocası F.A'dan ayrılmak isteyen M.A, bir süre önce evini terk ederek babaevine yerleşti. İddiaya göre, buna sinirlenen F.A, 21 Kasım'da kayınpederinin evini kurşunladı. Gözaltına alınan şüpheliye 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

M.A'nın babası M.K'nin 3 gün önce sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen iki kişinin getirdiği baklavadan zehirlendiği şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Eve erzak ve baklava getirdikleri belirlenen O.G. ve M.E. ile malzemeleri gönderdiği ileri sürülen damat F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve arkadaşı O.G nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zehirlendiği belirlenen M.K'nin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

- "Baklavanın acı olmasından şüphelendik"

Damat F.A'nın üzerinde yapılan aramada zehirlenmeye sebebiyet verebilecek 10 gram ağırlığında kimyasal bir maddenin ele geçirildiği öğrenildi.

M.A. ifadesinde, ailesiyle kaldığı eve iki kişinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldiklerini söyleyerek erzak ile baklava bıraktıklarını belirtti.

İki kişinin yanlarında getirdikleri baklavayı da evdekilere ikram ettiklerini kaydeden M.A, "Baklavanın acı olmasından şüphelendik. Yemedim. Kardeşlerim ve annem de yemedi. Babam baklavayı yedi ve daha sonra rahatsızlandı." ifadesini kullandı.



