Güncel benzin motorin fiyatları 9 Temmuz Cumartesi
İstanbul Ankara İzmir güncel benzin fiyatları | Son aylarda brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar 9 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin benzin motorin fiyatlarını araştırıyor. Peki, İstanbul’da benzinin litresi ne kadar?
Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı brent petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. Bu sebeple fiyatlarda ciddi artışlar yaşandı. Vatandaşlar ise sık sık güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün benzin ne kadar?
Güncel benzin motorin fiyatları 9 Temmuz Cumartesi
9 Temmuz Cumartesi gece yarısı itibariyle motorin grubuna 81 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,37 liradan satılıyor. Mega kentte benzinin litresi ise 25,2 liradan satılıyor.
Ankara'da benzinin litresi 25,32 TL'den motorin ise 25,53 TL'den satılıyor.
İzmir'de benzinin litresi 25,31 TL'den motorin ise 25,54 TL'den satılıyor.