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Günaydın: “Hepimizin tek hedefi zafer”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Davrazspor teknik heyeti, sporcular ve yöneticilerle moral yemeğinde buluştu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
Günaydın: “Hepimizin tek hedefi zafer”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Davrazspor teknik heyeti, sporcular ve yöneticilerle moral yemeğinde buluştu.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Davrazspor teknik heyeti, sporcular ve yöneticilerine moral yemeği verdi. Gökçay Gülköşk’te gerçekleşen yemekte konuşan Isparta Davrazspor Basın Sözcüsü Tarkan Çetin, kulübün kuruluş sürecini anlatarak, “Başkanımız ilk iki sene büyük destekler verdi, bu senede desteklerine devam etti. Desteklerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanım üç senedir çok büyük katkı verdi. Hem belediye başkanımız Yusuf Ziya Günaydın, hem de milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in verdiği katkıdan dolayı bu takım üçüncü yıl sahaya çıktı ve top oynuyor, şehrimizi kaynaştırıyor, birleştiriyor. Yusuf Başkanım yapacağım dedi yaptı, desteklerinin devam edeceğini söylüyor. Takımımıza Ispartaspor’a, kamuoyuna, amatör spor kulüplerine her türlü maddi manevi desteği yapan bir başkanımız olduğu için sporcu dostu başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.



“Hepimizin hedefi belli, zafer arkadaşlar”


Isparta Davrazspor yönetimi, teknik heyet ve sporcularla bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Artık şunu özledik, Isparta’mıza hep birlikte bunu hediye edelim. Nedir bu? Isparta’mıza BAL Liginin yakışmadığını hepimiz kabul etmemiz lazım. Şahsen ben kabullenemiyorum.Aynı duyguların sizlerde olduğunu düşünüyorum. Isparta’da yaşıyoruz, Davrazspor’da oynuyoruz, onun için kendinizi öz Ispartalı kabul edip, bunu kabullenmemeniz gerekiyor. Bu aşamaya geldik, ön sıralara yaklaştık, birlik beraberlik içinde inançla tek hedef seçerseniz biz burada şampiyon olacağımıza inanıyorum. Ben inanıyorum, sizlerin de aynı inançta olduğunuza inanıyorum. İnanmayanlar varsa da lütfen bu işe inansın. Bu yemeğimiz bugün birlik beraberlik ve şampiyonluk için bir and yemeği olsun. Atılması gereken golleri atın ve bu işi bitirin arkadaşlar. Ispartalıları sevindirin, sizlerde sevineceksiniz. Şu anda bu sizin de şerefiniz şanınız olarak kabul edin. Hem şanımızı hem şerefimizi kaldıralım arkadaşlar. Tek hedef seçeceğiz. Hepimizin hedefi belli, zafer arkadaşlar. Bunu seçer ve odaklanırsanız biz başarılı olacağız. Isparta Davrazspor’da paranız kalmaz. Isparta namına kazanmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
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