Gümüşhane'de yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı için en yakın camilere gidilebilecek

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de 1 Ocak Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemleri değerlendirdi.

Kurulda, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre, 1 Ocak'ta cuma namazına gitmek isteyen vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek namazlarına kılabilecek.

Ayrıca, bundan sonra hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan ve cuma namazı kılmak isteyen 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma saatinin cuma namazı bitimine kadar uzatılması, 20 yaş altındaki gençlerin ise sokağa çıkış saatinin cuma namazına gidebilecekleri şeklide öne alınabilmesine karar verildi.











