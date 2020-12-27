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Aktüel Gümüşhane'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Aktüel

Gümüşhane'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:25:58 -
Gümüşhane'de dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Hafriyat malzemesi almak üzere Giresun'dan Gümüşhane'ye gelen Zeki Üzer'in (37) kullandığı 28 AAE 813 plakalı tır, Kürtün Kavşak Tüneli yakınlarında buzlanan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, çevredekilerce bölgeye yerine çağırılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Üzer, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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