  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü
Aktüel

Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:13:30 -
Gümüşhane'de cipin çarptığı tır şoförü öldü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yolun karşısına geçemeye çalışan tır sürücüsü, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde tır şoförü Emrullah Kaba (56), Gümüşhane-Trabzon kara yolunun İkisu köyü mevkisinde aracını park ederek yolun karşısındaki dinlenme tesisine gitti.

Burada yemeğini yedikten sonra aracına dönmek için tekrar yolun karşısına geçmeye çalışan Kaba'ya, Torul istikametine giden E.B'nin kullandığı 29 DB 126 plakalı cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve Erzurumlu olduğu öğrenilen Kaba, kaza yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

E.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler
Yerel

İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler

İstanbul Halkalı’da aldatıldığını düşünen adam, karısı ile gayrimeşru ilişki yaşadığını iddia ettiği adama ibretlik bir ceza verdi. İddiaya ..
Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı
Dünya

Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı

Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Katar'a karşı operasyo..
Yasa mağdurları sözde kadın savunucularına sordu: Biz kadın değil miyiz?
Gündem

Yasa mağdurları sözde kadın savunucularına sordu: Biz kadın değil miyiz?

Süresiz nafaka ve genç evlilik mağduru kadınlar, Kartal Adliyesi önünde eylem düzenledi. Burada konuşan Zehra Öztürk, sözde kadın hakkı savu..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay