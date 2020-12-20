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Aktüel Gümüşhane'de ambulans devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Gümüşhane'de ambulans devrildi: Yaralılar var

Gümüşhane'de görevden dönen ambulansın devrilmesi sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:18:00 -
Gümüşhane'de ambulans devrildi: Yaralılar var

Ağrı'dan Trabzon'a hasta nakli yapan Sinan Arvas'ın kullandığı 04 AB 718 plakalı ambulans, dönüş yolunda merkeze bağlı İkisu köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Arvas ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Berfin Deniz Koç, yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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