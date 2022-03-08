Gümüşhane iftar saati sahur vakti! Diyanet 2022 Gümüşhane Ramazan imsakiyesi :

Gümüşhane iftar saati ve sahur vakti: Yine bir Ramazan ayının manevi iklimine girdi Müslümanlar. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği mübarek Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü tutulmaya başlanılacak. Oruç tutacak nasipli Müslümanlar ise Diyanet Namaz vakitleri sayfası üzerinden Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi sorgulaması yapmaya başladı. Diyanet sahur ve iftar vakitleri saat kaçta? sorusunun sorgulduğu iller arasında Gümüşhane de gelmekte. Gümüşhane iftara kaç saat kaldı, Gümüşhane’de Ramazan imsakiyesi akşam ezanı saat kaçta okunuyor? sorularının yanıtını aranıyor. Peki Gümüşhane sahur ve iftar vakitleri saat kaçta? İşte Gümüşhane ili için iftar ve sahur saat vakitleri! - 2022 Ramazan imsakiyesi

Gümüşhane'de sahur, iftar saat kaçta? Ramazan ayının kapımızı çalmaya hazırladığı şu kutlu günlerde Gümüşhane’de oruç tutmaya niyet edecek Müslümanlar iftar ve sahur saatlerini merak ediyorlar. 2022 Ramazan imsakiyesi Gümüşhane iftar ve sahur vakitlerini merak edenler Ramazanda aşağıdaki imsakiye üzerinden Gümüşhane ve diğer illerin İftar vakti bilgisine erişebilecekler.

2022 Gümüşhane Ramazan imsakiyesi

Her gün hap kullanmak zorunda olan hastaların oruç tutmaları gerekir mi?

Hastalık, Ramazan'da oruç tutmamayı mubah kılan özürlerdendir. Bir kimsenin oruç tuttuğu takdirde hastalanacağı, hasta ise hastalığının artacağı tıbben veya tecrübe ile sabit olursa oruç tutmayabilir. İyi olunca da yalnız yediği günler sayısınca kaza etmesi gerekir. Âyet-i Kerime' de ”Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar” buyrulmuştur (Bakara, 2/184). Ömrü boyunca bu durumda hasta olan kişiler ise, her gün için bir fidye verirler. Yoksul ve muhtaç kişilerin fidye vermeleri de gerekmez. Zira dinimizde hiç kimse, gücünün üstünde bir sorumlulukla yükümlü tutulmamıştır.

İğne yaptırmak, hastaya serum ve kan vermek orucu bozar mı?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir.