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Ekonomi Gümrük vergisi alınmayan ürünler hangileri?
Ekonomi

Gümrük vergisi alınmayan ürünler hangileri?

Gümrük vergisi alınmayacak ürünler neler? Son dakika haberine gör Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre bazı ürünlerden gümrük vergisi belirli tarihe kadar alınmayacak. Peki gümrük vergisi alınmayan ürünler hangileri? Gümrük vergisi ne zamana kadar alınmayacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:33:00 - 2020-10-21 09:34:08
Gümrük vergisi alınmayan ürünler hangileri?

Resmi Gazete kararları.Bazı hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

 

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