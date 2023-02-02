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Aktüel Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor!
Aktüel

Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tırda, dorsenin altına gizlenmiş halde kilolarca ecstasy ve esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 18:23:00 -
Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarıyla zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekiplerce gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, şüpheli görülen araçların kontrole tabi tutulduğu esnada bir tır yakından izlemeye alındı.

Almanya'dan gelen tırın dorsesinde binlerce ecstasy!

Almanya’dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen araç, ileri teknoloji tespit yöntemlerinin uygulandığı kontrol aşamalarından geçirildi. Kontrol sırasında görüntülerde dorsenin altında şüpheli nesneler bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekler eşliğinde aramaya tabi tutulurken, dedektör köpeklerin aynı bölgeye tepki verdiği görüldü. Peşi sıra yapılan detaylı kontrol neticesinde şüpheli bölgede bulunan çantaların içerisinde paketler halinde uyuşturucu madde olduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan analizlerde 25,5 kilogram ecstasy ve 4,5 kilogram esrar olmak üzere toplam 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuya ekiplerce el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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