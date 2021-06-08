Gülsim Ali’yi kim taciz ediyor? Gönül Dağı oyuncusu Gülsim Ali’yi taciz eden sapık kim?

Gönül Dağı oyuncusu Gülsüm Ali, sosyal medya hesabından kendisini yıllardır taciz eden sapık hakkında konuştu. Gülsim Ali, 5 yıldır kendisini takip eden ve cinsel içerikli mesajlar gönderen E.H. adlı tacizcisini sosyal medya hesabından uyardı.

Mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı çıkarmasına rağmen hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Gülsim Ali, E.H.'nin son olarak çalıştığı sete gelip 'Senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek kendisine tehditler savurduğunu öne sürdü.

Gülsim Ali’yi kim taciz ediyor?

"2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin."

"Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun"

Çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla "senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez" diyerek beni tehdit ediyorsun"

"Benim hakkımda, ailem, işim ve özel hayatımla ilgili ağıza alınmayacak ifadeler kullanarak bana zarar vermeye çalışıyorsun. Seni son kez uyarıyorum buna artık bir son vermelisin." Resmi makamlarca da onaylandı. Eğer tek bir rahatsızlık daha verecek olursan senin fotoğraflarını, attığın aşağılık sapkın mesajlarını bütün şahsi bilgilerini dava dosyasıyla birlikte buradan yayınlayacağım. Birer kopyasını da memleketindeki akrabalarına, posta yoluyla ileteceğim"

Gülsim Ali kimdir?

Gülsim Ali, 1 Ocak 1993'te Bulgaristan'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan’da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı. Yusuf Çim ile birlikte 2016'da Star TV ekranlarında yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul’da Aslıhan, 2019’da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, 2020’de rol aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandırdı.

Gülsüm Ali hangi dizilerde oynadı?

Gönül Dağı (Dilek, TV Dizisi 2020-2021)

Payitaht Abdülhamid (Gülcemal, TV Dizisi 2019-2020)

Yüzleşme (Ayşegül, TV Dizisi 2019)

Diriliş: Ertuğrul (4. Sezon, Aslıhan, TV Dizisi 2017)

Hanım Köylü (İlkgün, TV Dizisi 2016)

Seddülbahir 32 Saat (Hemşire, TV Dizisi 2015)

Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi 2012)

Seddülbahir 32 Saat (Hemşire, TV Dizisi 2015)

Hanım Köylü (İlkgün, TV Dizisi 2016)