Güllü'nün oğlunun uyuşturucu test sonucu açıklandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Güler hakkında uyuşturucu kullandığı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddialara karşılık yapılan açıklamaya göre Gülter'in uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Güler “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

 

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNA UYUŞTURUCU TESTİ

Aynı zamanda gözler Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’e çevrildi.

Tuğberk Yağız Gülter’in de uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, avukatından jet hızı ile açıklama geldi.

Avukat imzalı açıklamasında şu cümleleri kullandı;

“Adli makamlarca titizlikle yürütülen tahkikat ve müvekkilimin hanesinde gerçekleştirilen kapsamlı arama neticesinde herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmamış, müvekkilime uygulanan ilk biyolojik tetkik ve testlerin neticeleri negatif çıkarak iddiaların asılsızlığı bilimsel olarak tescillenmiştir."

